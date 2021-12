Diederik Gommers: ‘Blij dat code zwart eruit is’

Veel minder mensen met omikron worden in het ziekenhuis verwacht dan voorheen gedacht. In een podcast van BNR vertelt IC-arts Diederik Gommers dat er nieuwe, optimistischere modellen tijdens een OMT-vergaderingen gepresenteerd zijn.

Met de opmars van omikron lagen veel doemscenario’s op de loer. Maar berichtgeving uit Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en Denemarken wijst uit dat de variant minder ziekmakend is. Zo laat het onderzoek uit Zuid-Afrika zien dat omikron tot wel 80 procent minder ziekmakend is. Het Imperial College in Londen meldde vorige week woensdag op basis van voorlopige cijfers dat patiënten met omikron 20 tot 25 procent minder vaak naar het ziekenhuis hoeven dan patiënten met delta. De kans om langer dan een dag in het ziekenhuis te moeten verblijven ligt zelfs 40 tot 45 procent lager. Toch zijn de uitkomsten wisselvallig, ziet Gommers.

Optimistischere modellen

In de BNR-podcast vertelt hij dat naar aanleiding van recente Deense, Britse en Zuid-Afrikaanse berichtgeving de berekeningen van de modelleur ‘veel optimistischer’ zijn. “Het blijven voorspellingen, er zit veel onzekerheid. Maar het was veel minder tragisch dan de week ervoor”, aldus een goedgemutste Gommers.

Hoewel omikron oprukt en er daardoor meer mensen in de ziekenhuizen en op de IC’s kunnen belanden, verwacht Gommers qua patiëntenaantal in februari hetzelfde beeld te zien als de aantallen van eind-november en begin-december. De vlag kan niet uit, maar hij is blij dat het ‘zwarte scenario eruit is’.