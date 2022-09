Diefstal persoonsgegevens uit coronadossiers GGD bestraft

De rechtbank in Utrecht heeft een 23-jarige man uit Rotterdam veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de diefstal van persoonsgegevens uit coronadossiers van de GGD in 2020. De rechtbank legde hem een voorwaardelijke celstraf van een maand en een taakstraf van 120 uur op. Een jaar geleden werden de twee hoofdverdachten in deze zaak al veroordeeld.