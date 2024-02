Digipunt Zuyderland helpt digitale zorg toegankelijk te houden

Het DigiPunt biedt begeleiding bij het gebruik van apps, inloggen op het patiëntenportaal, beeldbellen met artsen en andere digitale zorgaspecten. Het is bedoeld voor iedereen, inclusief patiënten, naasten en medewerkers.

Digitale zorgopties

Zuyderland Medisch Centrum implementeert steeds meer digitale zorgopties, zoals telemonitoring en digitaal consult via BeterDichtbij. DigiCoaches bieden stap voor stap ondersteuning bij vragen over digitale zorg in het ziekenhuis.

Deze hulp kan zowel persoonlijk bij de helpdesk in de ziekenhuizen Sittard-Geleen en Heerlen, als op afstand via telefoon, e-mail of de website verkregen worden.