Digitaal delen data gaat geboortezorg Amsterdam verbeteren

“Sinds 2019 zijn we in de regio met elkaar in gesprek over Babyconnect – nu kunnen we écht aan de slag”, aldus Hiske Stokvis, projectleider Babyconnect en adviseur bij Elaa. “De inventariserende voorbereidingen gaan we omzetten in een concreet implementatieplan. Tijdens de feestelijke kick-off dinsdag 29 juni zullen we dit toelichten. De deadline voor uitvoering van het project ligt op 1 juli 2023.”

Aansluitende zorg

Babyconnect is een VIPP-programma voor gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

Digitale gegevensuitwisseling geeft een impuls aan kwaliteitsverbetering van de geboortezorg: altijd up-to-date gegevens over de zwangere, de zwangerschap en het kraambed is essentieel voor veilige geboortezorg. Niet alleen maakt het de samenwerking tussen professionals beter en effectiever, ook maakt digitale gegevensuitwisseling het mogelijk dat de zwangere zelf altijd beschikt over haar eigen zwangerschapsdossier.

Babyconnect Amsterdam – Amstelland – Almere bestaat uit een samenwerking van zeven verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Daarnaast zijn ook koepelorganisaties EVAA (eerstelijns verloskundigen) en KSVA (kraamzorg) aangesloten. Het gaat hierbij om ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigenpraktijken, echopraktijken en kraamorganisaties. Ook drie jeugdgezondheidszorgorganisaties maken deel uit van het partnerschap. Het wordt via een duaal projectleiderschap vanuit Elaa en Sigra uitgevoerd.