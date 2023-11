Digitaal gezondheidscentrum moet chronische patiënten ondersteunen

Op 31 oktober is in de regio Beverwijk het digitaal gezondheidscentrum gelanceerd. Daarmee krijgen patiënten met chronische ziekten vanuit hun eigen huis ondersteuning bij hun gezondheid. Het gaat daarbij om ondersteuning op verschillende vlakken, zoals lichamelijk mentaal en sociaal. Ook is er een belangrijke rol voor preventie en technologie.

Het digitaal gezondheidscentrum is een samenwerking van het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep, Huisartsen Zuid- en Midden-Kennemerland, Heliomare en het sociaal domein, gesteund door de zorgverzekeraars zoals Zilveren Kruis.

Verpleegkundig telecoach

Via een app hebben patiënten inzicht in hoe het met hen gaat. Zo houden zij bijvoorbeeld een overzicht bij van bloeddrukmetingen of scores van vragenlijsten in de app.

De verpleegkundig telecoach is vervolgens via de app het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Er is contact als thuismetingen hoger of lager zijn dan normaal en vragen worden via een chat beantwoord. De verpleegkundig telecoach overlegt met de arts als dit nodig is.

Ook staat veel informatie in de app. In video’s en artikelen vertelt een zorgverlener over wat de ziekte inhoudt, hoe medicatie werkt, maar ook wat je zelf kunt doen met bijvoorbeeld voeding, bewegen of ontspanning.

Naast het regelmatige contact via de app, vindt jaarlijks een gezondheidsgesprek plaats met de verpleegkundig telecoach.

Voordeel voor zorgprofessional

Met deze nieuwe vorm van zorg willen zorgverleners deze groepen patiënten de juiste ondersteuning en zorg blijven bieden. Afspraken met patiënten kunnen meer op maat worden gedaan en het kan tijdwinst opleveren zonder aan de kwaliteit van zorg in te boeten. Zo moet ruimte ontstaan voor mensen waar een fysiek gesprek op dat moment echt nodig is.

Preventieve zorg

Een van de doelen is om ook te focussen op preventieve zorg. Via de app is het mogelijk om begeleiding te bieden over gezond eten, bewegen, niet roken of hulp bij een sociaal netwerk. De samenwerking bestaat daarom uit zowel zorg- als welzijnsorganisaties uit het medisch en sociaal domein.