Digitaal vertaalplatform voor de zorg moet misverstanden tegen gaan

Het platform Voorlichting Vertaald geldt als alternatief voor de Tolkentelefoon. In het verleden was daarvoor een vergoeding beschikbaar, maar die is komen te vervallen. Sindsdien nemen anderstaligen vaak hun kinderen mee om te vertalen of gebruiken zorgverleners diensten als Google Translate. Daardoor ligt miscommunicatie op de loer, met alle mogelijke gevaren van dien.

Vertalingen en vragenlijsten

‘Language as a Service’ (LaaS) moet daar een einde aan maken, vinden de initiatiefnemers achter het vertaalplatform. De dienst biedt professioneel vertaalde patiëntinformatie in 22 talen voor onder meer huisartsen, medisch specialisten, verloskundigen, kraamzorg, diëtisten, logopedisten en fysiotherapeuten. Het gaat om onderwerpen als bloedarmoede, cholesterol, hart- en vaatziekten, koorts bij kinderen en verloskundige informatie. Zorgverleners kunnen bovendien gesloten vragenlijsten afnemen om lichamelijke – of psychische klachten uit te vragen in de moedertaal van anderstalige patiënten.

Voorlichting Vertaald is deels gratis beschikbaar.