Digital health bedrijf uit Friesland wint VN-prijs

Het gaat om een VR-bril waarmee het brein getraind wordt anders met pijn om te gaan. De methode onder meer gebruikt in het Radboudumc en in Medisch Centrum Leeuwarden, maar ook in revalidatiecentra, ggz-instellingen en door fysiotherapeuten.

Louis Zantema

Psycholoog Louis Zantema is een van de ontwikkelaars van Reducept. In de Leeuwarder Courant reageert hij enthousiast op het toekennen van de prijs.

“Dit is een van de meest prestigieuze prijzen die je als start-up kan behalen. Ik vind het juist zo mooi omdat dit door de VN georganiseerd is. Die organisatie kijkt naar de maatschappelijke impact, dat is anders dan de uitreiking van een commerciële award. Chronische pijn is een groot probleem in westerse landen, ook qua kosten.”

Enige Nederlandse inzending

De VN reiken veertig awards uit onder start-ups. Het Leeuwarder bedrijf won in de categorie gezondheid en welbevinden en is de enige Nederlandse inzending die in de prijzen valt. In totaal waren er 430 genomineerden uit 182 landen.