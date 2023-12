Digitale beelduitwisseling verbetert spoedzorg in grensgebieden

Voor patiënten met bijvoorbeeld een hersenbloeding, hersen- of hartinfarct en ongelukken met zwaar letsel wordt het dichtstbijzijnde traumacentrum in het grensgebied opgezocht voor snelle complexe spoedzorg. “De laatste jaren zien we meer en meer patiënten vanuit de nabijgelegen grensregio voor specifieke complexe zorgvragen, omdat het Radboudumc het dichtbijgelegen academisch ziekenhuis is”, vertelt Jeroen Boogaarts, neuroloog in het Radboudumc.

Sneller behandelen

Door de gegevens- en beeldenuitwisseling tussen de ziekenhuizen in het grensgebied hebben de artsen voortaan sneller toegang tot relevante patiëntgegevens. Daardoor kunnen ze sneller handelen, kan het juiste team meteen klaarstaan voor de patiënt en zijn nieuwe onderzoeken overbodig. “Een goede en snelle overdracht van gegevens bespaart cruciale tijd.” Ook voor de planbare zorg wordt dit nu veelvuldig ingezet. Door de gegevensuitwisseling en de kortst mogelijke vervoertijd van patiënten wordt bovendien de druk op de regionale ambulancedienst verlicht, aldus Ronald Jelinski, medisch directeur van de centrale spoedeisende hulp in het St.-Antonius-ziekenhuis Kleve.

Het Radboudumc en de zorginstellingen binnen het Duitse netwerk werken al langere tijd samen. Diverse partijen waren betrokken bij de aansluiting van de digitale systemen, waaronder Nictiz, VWS en de Katholischen Karl Leisner Klinikum en LVR kliniek. “Het was een spannend proces, want we moesten de behoeften, de processen en de systemen van de Duitse klinieken en die van onszelf goed op elkaar aan laten sluiten. Dit vraagt om goede afspraken aan de voorkant met alle betrokken partijen”, zegt Ingrid Seinen, projectleider Radboudumc International Patient Office en initiatiefnemer van het project.