Digitale samenwerking versnelt acute zorgbemiddeling in Rotterdam

Rotterdamse huisartsen kunnen vanaf deze maand patiënten die met spoed VVT-zorg nodig hebben digitaal aanmelden voor acute zorgbemiddeling. Een digitale koppeling maakt het mogelijk om de gegevens van patiënten direct in het systeem van het regionaal coördinatiepunt VerwijsHulp010 te ontvangen.

Tot nu toe waren nog handmatige tijdrovende handelingen van de huisarts nodig. Met de koppeling wordt volgens de initiatiefnemers een belangrijke stap gezet in de digitalisering van het verwijzingsproces binnen de zorgregio Rotterdam.

Zicht op lege plekken

De digitale koppeling zorgt voor snel zicht op een lege plek en minder administratieve lasten voor de zorgverlener. Huisartsen verwijzen patiënten nu direct via ZorgDomein voor acute zorgbemiddeling, waarna de gegevens automatisch worden doorgezet naar het systeem van het regionaal coördinatiepunt Verwijshulp010.

Digitale koppeling

Een projectteam van ZorgDomein, Enovation POINT, RijnmondNet, Rijnmond Dokters en ConForte-VerwijsHulp010 heeft bijna een jaar gewerkt aan het maken van de digitale koppeling. Een complex project door de technische aspecten maar ook vanwege de juridische en commerciële belangen die meespelen binnen de samenwerking.

Lonneke Reitsma, projectleider RijnmondNet: “Deze koppeling toont aan dat we regionaal in staat zijn om gezamenlijk een slimme, gedegen digitale infrastructuur op te zetten die gegevensuitwisseling sneller, veiliger en gemakkelijker maakt. We hebben niet alleen aandacht besteed aan de technische ontwikkeling, maar zijn ook aan de slag gegaan met de juridische kant om privacy, veiligheid en bescherming van gegevensuitwisseling te waarborgen.”

Innovatieve voordelen

Irma Jeremiasse, manager VerwijsHulp010 noemt de innovatieve voordelen voor zorgverleners. ”De koppeling minimaliseert de administratieve lasten en verhoogt de betrouwbaarheid van data. Daarnaast biedt dit ook mogelijkheden tot een digitale terugkoppeling naar de verwijzer. Een belangrijk aspect van het hele proces.”

De digitale samenwerking is een gezamenlijk initiatief van Rijnmond Dokters, RijnmondNet, het Regionaal Coördinatiepunt erwijshulp010/ConForte en Zilveren Kruis.