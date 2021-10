Digitale tool helpt partner van IC-patiënt bij verwerking

Interessant voor u

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 5903 nieuw bevestigde coronagevallen geteld. Dat is alweer een fikse stijging ten opzichte van een dag eerder, toen het er volgens het inmiddels gecorrigeerde aantal 5203 waren.

Vrouwen kunnen weer bevallen in ziekenhuis Gelre in Zutphen. De afdeling verloskunde gaat aanstaande maandag weer open, na een sluiting van meer dan een maand. "Gelre heeft het personeelstekort op de afdeling weten op te lossen", laat het ziekenhuis weten.

Wanneer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het goedkeurt, neemt Bergman Clinics de Amsterdamse focuskliniek The Hand Clinic over. Door de overname breidt Bergman Clinics haar specifieke zorgaanbod op het bewegingsapparaat verder uit.

NU’91 heeft donderdag andere eisen voor een nieuwe cao voor de vvt op tafel gelegd dan de FNV. De FNV wil er 150 euro per maand bij voor iedereen, NU’91 eist een loonsverhoging van 3 à 4 procent plus flinke extra’s alleen voor verplegenden en verzorgenden: bovenop die 3 à 4 procent moet deze groep er binnen twee jaar structureel 6 à 9 procent bij krijgen.

