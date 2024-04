Digitale transformatie GGZ inGeest

Zorgverzekeraars ondersteunen initiatieven binnen de GGZ als die bijdragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en zorgen voor verlichting van de werkdruk van behandelaars. GGZ inGeest wil het zorgaanbod en de zorglogistieke processen verder digitaliseren, staat beschreven in het transformatieplan.

Impuls

Eric Damoiseaux, directeur strategie en beleid van GGZ inGeest: “Deze positieve beoordeling zal een sterke impuls geven aan het gebruik van digitale middelen binnen onze organisatie. Digitalisering is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de doelmatigheid en kwaliteit van zorg te verhogen en administratieve lasten terug te dringen. Zo dragen we bij aan passende zorg en kunnen we meer cliënten helpen met hetzelfde aantal medewerkers.”

Hybride aanbod

GGZ inGeest wil een breed, hybride aanbod van zorg op basis van gestandaardiseerde zorgpaden, bewezen effectieve interventies en met een nadruk op zelfhulp en preventie. Daarbij moeten de systemen zo ingericht worden dat modules gemakkelijk toegankelijk zijn voor cliënten en behandelaars.

De behandelaren en ondersteunende medewerkers moeten daarbij kunnen communiceren via een eenvoudig systeem. Waar mogelijk worden taken die veel tijd kosten geautomatiseerd. Dit draagt niet alleen bij aan verlaging van de administratieve lasten maar biedt ook een actueel overzicht van alle wachtlijsten en -tijden op elk niveau in de organisatie.

Zorgverzekeraars

Samenwerking in deze transformatie met de zorgverzekeraars is voor GGZ inGeest belangrijk. Niet alleen vanuit de rol van financier maar ook vanuit het oogpunt van co-creatie. Met de kennis die verzekeraars hebben van hoe andere organisaties werken en welke innovaties daar succesvol zijn toegepast, kan het plan van GGZ inGeest verder worden verrijkt en voorkomen we dat we het wiel opnieuw moeten uitvinden.

Regionale samenwerking

GGZ inGeest plaatst haar plannen ook in een bredere context. “We zetten steeds meer in op samenwerking op regionaal niveau. Effectieve samenwerking kan niet zonder transparantie over aanbod en capaciteit en het veilig en actueel kunnen ontsluiten van gegevens. Onze transformatie zorgt ervoor dat de organisatie klaar is voor alle regionale samenwerkingen die vanuit het IZA worden vormgegeven”, zegt Damoiseaux.