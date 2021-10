‘Digitale zorginfrastructuur heeft eigen beheerder nodig’

De digitale infrastructuur van de Nederlandse gezondheidszorg is versnipperd, wordt niet goed onderhouden en blijkt moeilijk te beveiligen. Quintus Bosman, strategisch adviseur bij kennisinstituut Nictiz, pleit voor een eigen beheerder voor het zorgnet, zoals andere infrastructuren in het land die ook hebben.

Bosman houdt zijn pleidooi in NicTALK, de nieuwe podcastserie van Nictiz. De podcast gaat in elke aflevering in op de vraag: wat is er nodig voor goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg? Volgens Bosman is de basis voor deze informatie-uitwisseling momenteel te gammel. De vergelijking met het waternet van eind 18de eeuw dringt zich op: het werd door veel verschillende partijen beheerd, niet structureel onderhouden en voorzien van niet altijd even sterke dijken. Overstromingen en grote schade waren het gevolg.

Vrijheid inleveren

De problemen op het waternet leidden tot de oprichting van wat nu Rijkswaterstaat is. Volgens Bosman zou een vergelijkbaar bureau de regie moeten nemen over de inrichting van de digitale zorginfrastructuur. Volgens Bosman willen de partijen in de zorg dit wel, maar is tegelijkertijd huiver voor een overheidsorgaan dat regels gaat stellen. Standaardiseren is immers per definitie het inleveren van eigen vrijheid ten behoeve van het grotere goed, aldus Bosman.

Beluister hier de podcast NicTALK met Quintus Bosman: Er is behoefte aan een Bureau des Zorgnets