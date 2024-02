Dijklander Ziekenhuis krijgt groen licht op snelle toets IZA-plan

Het plan beschrijft de aanpak van het Dijklander Ziekenhuis om de groeiende zorgvraag en het tekort aan personeel op te vangen. Het huidige personeelstekort leidt nu al tot knelpunten in het ziekenhuis en de verwachting is dat het personeelstekort verdriedubbelt in 2032. Het is dan ook een uitdaging om de zorg in de regio West-Friesland en Zaanstreek Waterland toegankelijk te houden.

Investeren in drie pijlers

Het Dijklander Ziekenhuis wil dat voor elkaar krijgen door te investeren in digitale innovatie, huisvesting, slim capaciteitsmanagement en duurzaamheid. Het plan is gestoeld op drie pijlers: de inrichting van passende zorgpaden, slimme inzet van medewerkers en zorgprofiel en locatieprofilering.

Voortbouwen

Het doorlopen van de snelle toets is nog geen definitief akkoord op het transformatieplan, die volgt later dit jaar, maar volgens de organisatie betekent het wel dat het Dijklander Ziekenhuis verder kan met de plannen. “We zijn blij met de positieve uitslag van de snelle toets”, zegt Willem Wiegersma, voorzitter van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. “Wij hebben de afgelopen jaren al veel gedaan om de zorg toegankelijk te houden. In dit transformatieplan bouwen we daarop voort.”

Samenwerking

Naast de eigen inspanningen om de zorg anders te organiseren en de toenemende zorgvraag regionaal op te vangen, werkt het Dijklander Ziekenhuis samen met andere zorginstellingen in de regio. Zo participeren we o.a. in het Regioplatform en nemen het ziekenhuis deel aan de ontwikkeling van de Regioplannen Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland.