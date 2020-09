Dijklander Ziekenhuis opent vernieuwde OK in Purmerend

Interessant voor u

Nieuws

Huisarts en thuiszorg Drechtsteden wisselen NUTS-gebaseerd data uit

In de regio Drechtsteden kunnen huisartsenpraktijken realtime zorginformatie inzien bij de thuiszorg. Dat komt doordat daar de eerste NUTS-gebaseerde gegevensuitwisseling in de zorg tot stand is gebracht. NUTS is een samenwerkingsverband van partijen in de zorg om een decentraal, open source communicatienetwerk te realiseren. Dat moet alle Nederlandse zorgverleners in staat stellen om gemakkelijk, veilig en snel data uit te wisselen.