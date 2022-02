Dijklander Ziekenhuis start met software die medicatiefouten beperkt

Het toedienen van medicijnen luistert nauw in een ziekenhuis en is een kwetsbaar proces. Dat geldt zeker voor high risk medicatie als parenteralia. Daarom zet het Dijklander Ziekenhuis voortaan software in die alle stappen bij medicatiebereiding en toediening dubbelcheckt.

Voorheen moest een verpleegkundige op basis van het voorschrift van de arts zelf de grondstoffen en hulpmiddelen bij elkaar zoeken en volgens de instructies uit het ‘Handboek Parenteralia’ berekenen welke volumina nodig waren. “Om fouten zoveel mogelijk uit te sluiten, vroeg de bereider een collega om alles te controleren. Die vervolgens ook weer gestoord wordt in het werk op de afdeling. Dat is een kwetsbaar systeem”, aldus anios-apotheker Inge Arfman, die zich afgelopen jaar op dit project stortte.

HiX-registratie

Om medicatiefouten tot een minimum te beperken, heeft het Noord-Hollandse ziekenhuis de ‘Voor Toediening Gereedmaken’-software (VTGM-module) in gebruik genomen voor de kliniek. Er zijn inmiddels ruim zevenhonderd protocollen opgesteld door Arfman en assistenten van de klinische farmacie. Voor elk geneesmiddel moet voor elke vorm en toedieningsroute een stappenplan worden uitgewerkt. Dit is de basis die de verpleegkundige helpt bij de bereiding.

Met deze nieuwe VTGM-module scant de verpleegkundige de barcodes op het geneesmiddel (flacons/ampullen), waardoor de identiteitscontrole plaatsvindt. Tijdens de bereiding krijgt de verpleegkundige stap-voor-stap instructies. Alleen als het hele proces is doorlopen, komt er na de bereiding een etiket uit de printer met een barcode, dat op de infuuszak of spuit met het geneesmiddel wordt geplakt.

De verpleegkundige scant aan het bed het polsbandje van de patiënt en vervolgens de barcode op het product. Omdat het nieuwe ‘voor-toediening-gereed-maken-systeem’ is geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier controleert het systeem na het scannen direct of de juiste patiënt, op het juiste moment, de juiste medicatie krijgt. “Als er ergens ook maar iets niet klopt wordt dit direct zichtbaar. Ook wordt op deze manier elke handeling bij het bereiden en elk verstrekt medicijn automatisch in HiX geregistreerd, waardoor er geen fouten meer in de registratie kunnen sluipen.”

Dubbele controles overbodig

Door deze nieuwe werkwijze wordt in de meeste gevallen de dubbele menselijke routinecontrole bij het bereiden overbodig. “De eerste afdelingen werken inmiddels met deze module en we hopen ook andere afdelingen snel te kunnen uitrollen”, vertelt Arfman.