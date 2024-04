Dijkstra adviseert ouders om kind te vaccineren tegen mazelen

Demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) adviseert ouders dringend om hun kind te laten vaccineren tegen mazelen. “Mazelen is geen onschuldige ziekte”, schrijft ze dinsdag in een Kamerbrief.

Eerder op de dag riep het Outbreak Management Team (OMT) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de overheid al op om extra maatregelen te nemen nu het aantal besmettingen toeneemt.

Gevaarlijk

Mazelen is vooral gevaarlijk voor jonge kinderen. De weerstand verslechtert en in ernstige gevallen kunnen kinderen een longontsteking krijgen. Op lange termijn kan een mazelenbesmetting leiden tot SSPE, een dodelijke vorm van hersenontsteking. “We zien ook problemen met andere infectieziekten die door vaccinatie voorkomen kunnen worden. We kunnen onze kinderen daartegen beschermen”, zegt Dijkstra.

Maatregelen

De minister heeft het RIVM gevraagd om na te gaan of er binnen de huidige voorraad extra vaccinaties uitgedeeld kunnen worden, of dat er meer vaccinaties ingekocht kunnen worden.

De overheid wil ook dat kinderen de tweede prik tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) eerder krijgen. De leeftijd moet worden vervroegd van 9 naar 3 jaar. De eerste prik krijgen kinderen wanneer ze veertien maanden oud zijn.

64 Besmettingen

In Nederland zijn de afgelopen weken zeker 64 besmettingen vastgesteld. De meeste gevallen zijn in Eindhoven en omstreken onder arbeidsmigranten uit Oost-Europa geconstateerd. (ANP)