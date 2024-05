Dijkstra: ‘Maak serieus werk van vrouwengezondheid’

Demissionair zorgminister Pia Dijkstra roept het nieuwe kabinet op om oog te blijven houden voor vrouwengezondheid. Daarbij moet breder worden gekeken dan naar zorg alleen, zei Dijkstra op de eerste editie van de Dag van de Vrouwengezondheid in Utrecht.

Het gaat daarbij om aandoeningen als bekkenbodemproblemen, overgangsklachten of endometriose. “Deze aandoeningen worden al gauw gemedicaliseerd, terwijl er juist ook verantwoordelijkheid ligt bij werkgevers, in het onderwijs en in de samenleving als geheel”, zei Dijkstra. “Het wordt tijd dat hier serieus werk van gemaakt wordt.”

Verschil tussen man en vrouw

De minister hoopt dat vrouwengezondheid snel net zo serieus wordt genomen als de gezondheid van mannen. In de geneeskunde bestaat volgens haar een verschil tussen hoe er naar manspecifieke en naar vrouwspecifieke aandoeningen wordt gekeken. “Ik durf de stelling wel aan dat er bij prostaatproblemen sneller actie wordt ondernomen, dan bij problemen die alleen vrouwen treffen. Maar ook onderzoek toont dat er te weinig aandacht is voor aandoeningen waar alleen vrouwen last van hebben.”

Impact

De impact daarvan is veel groter dan veel mensen denken, zei Dijkstra. “Vrouwen die regelmatig uitgeschakeld zijn door onbegrepen of vrouwspecifieke klachten.” Dat beïnvloedt onder andere carrièrekansen van vrouwen.

Het demissionaire kabinet heeft begin maart een paar miljoen euro vrijgemaakt voor de komende zes jaar. Daarmee gaat ZonMw een kennisprogramma opzetten voor onderzoek naar ziekten die alleen bij vrouwen voorkomen. (ANP)