Dijkstra: ‘Regioplannen ROAZ moeten beter en scherper’

Demissionair minister Dijkstra van Medische Zorg is niet tevreden over de kwaliteit van de regioplannen die de ROAZ-regio’s onlangs hebben opgesteld: “Die moeten beter en scherper. Dat houden we scherp in de gaten in de komende maanden, want we moeten de vaart erin houden als het gaat om het IZA.” Ook werd in het debat duidelijk dat VWS ondanks sterk aandringen van enkele Kamerfracties niet gaat ingrijpen als een ziekenhuis een SEH wil sluiten.

Dijkstra reageerde hiermee in een debat van de Kamercommissie van VWS over de acute zorg op kritiek van Kamerleden op de kwaliteit van de ROAZ-regioplannen. Onlangs sprak NZa haar zorgen uit over de mate van concreetheid.

De fractiewoordvoerders van SGP, VVD en PVV vonden de regioplannen ondermaats. Judith Tielen (VVD) zei dat ze “oppervlakkig” waren. Volgens René Claassen (PVV) hadden verpleegkundigen ook aan die ROAZ-overlegtafels moeten zitten.

Niet ingrijpen bij sluiting SEH

Ook werd in het debat duidelijk dat VWS ondanks sterk aandringen van enkele Kamerfracties niet gaat ingrijpen als een ziekenhuis een SEH wil sluiten. Onder meer Zuyderland, HagaZiekenhuis locatie Zoetermeer en Tjongerschans discussiëren hierover. Dijkstra was terughoudend over haar macht om SEH’s open te houden.

Dijkstra: “Ik kan geen stop zetten op het sluiten van SEH’s. Ik ga daar niet over. Ik heb er ook geen instrumenten voor om dat te doen.” Ze zei dat de verantwoordelijkheid ligt bij zorgbestuurders en zorgverzekeraars, in samenspraak met betrokkenen, zoals burgers, gemeentebestuur en patiënten. Jimmy Dijk (SP): “Zorg dan dat u erover gaat!”

Kamerfracties wezen Dijkstra op dat gebrek aan overleg met de plaatselijke bevolking. Een recentelijk door een grote meerderheid van de Kamer aangenomen motie die instemmingsrecht van burgers en gemeenteraad bij sluiting van SEH’s bepleit, weigert Dijkstra uit te voeren, met verwijzing naar haar demissionaire status. Ze erkent dat consultatie van ziekenhuizen met de plaatselijke bevolking op dit moment “nog in de kinderschoenen staat”.

Onvoldoende personeel

Dijkstra wilde geen voorkeur uitspreken over het recente onderzoek van NZa naar vijf opties voor de toekomstige acute ziekenhuiszorg, opnieuw met een verwijzing naar haar demissionaire status. Ze wees er bovendien op dat een regio geen baat heeft dat een SEH openblijft als er niet voldoende gekwalificeerd personeel werkt.

Ook zei ze dat nieuw beleid niet moet leiden tot meer kosten: “Op dit moment hebben we dat geld niet. We moeten geen blanco cheques uitschrijven.” Dijkstra zei dit onder meer in verband met de bekostiging van de acute zorg, met name voor de financiering van de SEH’s.

Dijkstra zei geen beslissing hierover te kunnen nemen, omdat de Tweede Kamer vorig jaar zelf heeft besloten de 45-minutennorm controversieel te verklaren: “Die bekostiging hangt één-op-één samen met die 45-minutennorm.” Haar advies: “Haal de controversieelverklaring van de 45-minutennorm af.”

Overdracht medicatiedata

Dijkstra deelde de zorgen van fracties dat de technische realisering van de overdracht van actuele medicatiegegevens traag verloopt. Haar ministerie wacht op een Europese EHDS-verordening, waarna VWS pas een wetsvoorstel kan opstellen. Het delen van de medicatiedata is belangrijk, zei ze: elk jaar komen naar schatting 27.000 mensen in een ziekenhuis door een foutieve overdracht of het ontbreken van deze gegevens.

Dijkstra deelde de Kamercommissie mee dat VWS verwacht dat het delen van die medicatiedata in 2028 “grotendeels” gereed is: “Dat duurt wel lang.”

Plenair Kamerdebat

Enkele fracties zijn van plan een plenair Kamerdebat aan te vragen over de acute zorg. Dit mede om moties te kunnen indienen. Daarbij gaat het met name om moties om instemming vast te leggen van de regionale bevolking voor het sluiten van SEH’s en om de beschikbaarheidsbijdrage te realiseren voor SEH’s.