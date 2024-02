Dijkstra wil farmaceutische industrie belonen voor vraaggestuurde medicatie

De nieuwe minister voor Medische Zorg, Pia Dijkstra, wil farmaceuten duidelijk maken aan welke medicijnen de maatschappij behoefte heeft en wat de maatschappij daar bereid is voor te betalen. Ze stelt een financiële beloning in het vooruitzicht.

© bilderstoeckchen / stock.adobe.com

Dit is een volgende stap in de discussie tussen de overheid en fabrikanten van dure geneesmiddelen. Deze strijd duurt al jaren.

Dijkstra vindt dat we van een aanbodgestuurde situatie naar een vraaggestuurde situatie moeten. In een van de eerste Kamerbrieven van de minister legt ze uit op welke manier ze farmaceuten duidelijk wil maken waar behoefte aan is.

Onvervulde medische behoefte

Allereerst moet bepaald worden wat onze grootste onvervulde medische behoeften zijn. Op deze manier wil Dijkstra een duidelijker signaal afgeven aan onderzoekers en investeerders aan welke geneesmiddelen maatschappelijk gezien behoefte is. Mogelijk stelt ze een ‘afgebakende financiële beloning’ in het vooruitzicht.

Hoogte van de prijzen

Naast een overzicht van onvervulde medische behoeften wil Dijkstra een ‘maatschappelijk kader’ maken voor het bepalen van de hoogte van geneesmiddelenprijzen en de uitgaven. Met dit kader kan worden vastgesteld wat de maatschappij ziet als aanvaardbare uitgaven voor geneesmiddelen.

Maatschappelijke discussie

Dijkstra waarschuwt in de brief dat een brede maatschappelijke discussie nodig is om deze twee wegen met succes te bewandelen. Dat zal nog niet meevallen, want in de praktijk bloeit die maatschappelijke discussie vooral op als er medicijnen geweigerd worden.

Twee weigeringen

De voorganger van minister Dijkstra, Ernst Kuipers, trok vorig jaar een grens door twee nieuwe dure geneesmiddelen niet op te nemen in het verzekerde pakket. Het ministerie van VWS probeerde te onderhandelen met leveranciers over de prijzen, maar zij gaven niet mee. Kuipers besloot daarop de middelen Trodelvy en Libmedy af te keuren omdat er geen sprake was van een ‘maatschappelijk’ aanvaardbare prijs.

Overigens besloot minister Helder onlangs Libmedy toch op te nemen omdat er tijdens nieuwe onderhandelingen wel een aanvaardbare prijs overeen is gekomen. Zo is met de leverancier afgesproken dat die geld teruggeeft als de behandeling initieel niet aanslaat.

Waarschuwing

De Autoriteit Markt en Consument, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland, die intensiever zijn gaan samenwerken om meer grip te krijgen op de kosten van dure geneesmiddelen, waarschuwden al dat als geneesmiddelen niet beschikbaar komen dit vragen kan oproepen bij patiënten, voorschrijvers, media en politici.

Meer sturing door onderzoeksgelden

Ook wil Dijkstra met private of Europese fondsen meer invloed uitoefenen op geneesmiddelenontwikkeling door de gerichte inzet van onderzoeksgelden. “Zo kan de overheid zowel aan de voorkant als aan de achterkant meer regie nemen op geneesmiddelenontwikkeling”, aldus Dijkstra in de brief.