Dimence Groep stelt nieuwe bestuurder aan

Leontine Verhoeven start per 1 april als bestuurder van Dimence Groep. Zij neemt hiermee het stokje over van Marco Verheul.

Leontine Verhoeven studeerde econometrie in Rotterdam. Haar loopbaan startte bij het AMC. Daarna bekleedde ze diverse functies als controller en manager financiën in de vvt en gehandicaptenzorg. Bij Carinova en de Twentse Zorgcentra was Verhoeven bestuurder.

Transitie vormgeven

Haar ervaring in de gehandicaptenzorg wil Verhoeven verbreden naar de geestelijke gezondheidszorg. Daarom start zij op 1 april als bestuurder bij Dimence Groep, die zij kent vanuit haar eerdere bestuursfunctie bij Carinova. “Samen met Rian Busstra zal zij de komende jaren invulling geven aan een belangrijk transitieproces bij Dimence Groep, zowel strategisch als organisatorisch”, reageert Wim Boomkamp, voorzitter van de raad van toezicht.

Verhoeven volgt Marco Verheul op, die september vorig jaar afscheid nam voor een andere functie. Anton Heyne verving Verheul als interim-bestuurder.