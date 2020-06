Dinsdag nog gezondheidsadvies voor Dam-demonstranten

De demonstranten die maandag de te drukke betoging op de Amsterdamse Dam hebben bijgewoond, krijgen dinsdag nog te horen wat hun te doen staat. Over de demonstranten zijn grote zorgen, omdat ze zo dicht samendromden dat het coronavirus mogelijk heeft kunnen overslaan. Betogers doen er misschien verstandig aan om in quarantaine te gaan of zich te laten testen.