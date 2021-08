Anja Blonk maakt op 1 november de overstap naar het Zaans Medisch Centrum. De directeur van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gaat in Zaanstad aan de slag als bestuurder.

Blonk was vijf jaar directeur in Gorinchem. Eerder werkte ze in het AMC en het OLVG in Amsterdam.

Met de benoeming van Blonk naast bestuurder Leon Aarts is de tweehoofdige raad van bestuur van het Zaans Medisch Centrum weer compleet. Blonk zal de financiële portefeuille voor haar rekening nemen, zo laat de organisatie weten.