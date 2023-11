Directeur Dimence neemt sabbatical

Bas van Wel, directeur Zorg van ggz-instelling Dimence, neemt in februari een sabbatical. In oktober keert hij terug in een functie als psychiater.

Van Wel begon in 2008 als directeur zorg van de regio Hanzestreek en in 2015 werd hij directeur Zorg bij Dimence. Tot 2015 combineerde hij deze functie met die van eerste geneeskundige.

Van Wel: “Ik begon actief na te denken over mijn toekomst, toen mijn vrouw besloot te stoppen met haar werk. Een tweede reden is dat binnen afzienbare tijd mijn rol zou veranderen door landelijke ontwikkelingen in de ggz en binnen Dimence Groep. Ik vind daarbij dat ik niet meer de directeur van de toekomst ben en laat die rol graag over aan een ander.”