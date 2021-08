Directeur GGZ-Drenthe Petra de Rijke met pensioen

De Rijke vervulde sinds 2009 diverse directiefuncties binnen GGZ Drenthe, eerst bij Beveiligde Psychiatrie, later in de directie van de ggz-instelling. Daarvoor was zij onder meer regiodirecteur bij GGZ Friesland en had zij verschillende functies in de financiële sector.

GGZ Drenthe spreekt grote dank en waardering uit voor de bijdrage van De Rijke en merkt op dat de organisatie op een duurzame koers zit. In september vindt een afscheidsreceptie plaats, passend binnen de coronamaatregelen.