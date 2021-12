Directeur ledenrelaties vertrekt bij Intrakoop

De Jong start als partner bij Voor, een netwerkorganisatie voor search, interim-management en organisatieontwikkeling. “Met de aansluiting als partner bij VOOR en mijn werkzaamheden als zelfstandig consultant daarnaast kan ik zaken combineren die voor mij van belang zijn. Die veelkleurigheid is een zaak waar ik nu aan toe ben”, zegt hij.

Belangrijkste uitdagingen

“Inhoudelijk heb ik nu alle mogelijkheden me te focussen op wellicht de belangrijkste uitdagingen in de zorg: de knellende arbeidsmarkt met een sterk groeiende zorgkloof (stijgende vraag naar zorg versus een verschraling van het aanbod op de arbeidsmarkt), op knelpunten in het vastgoeddossier van met name organisaties in de langdurige zorg en op samenwerking. Ofwel: het nieuwe concurreren.”