Directeur Middelburgs zorgbedrijf verdacht van kinderporno

Het Openbaar Ministerie klaagt hem aan voor feiten die tussen 28 februari 2021 en 17 februari 2022 zijn gepleegd.

Website uit de lucht

In augustus van dit jaar verscheen de Middelburger in de rechtbank tijdens een voorbereidende zitting, maar pas deze week is het personeel van de organisatie op de hoogte gebracht van de verdenking tegen hun directeur. De website van het bedrijf, dat (woon)begeleiding, dagbesteding en coaching biedt aan jongeren en volwassenen, is vrijdag uit de lucht gehaald.

De Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg (CKZ) heeft de samenwerking met de Middelburgse organisatie in de huidige vorm beëindigd. (ANP)