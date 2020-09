Directeur Raams van Dimence naar Emergis

Enthousiasme

Voorzitter van de raad van bestuur van de Dimence Groep, Herma van der Wal zegt dat Raams heel veel heeft betekend voor Dimence: “We zullen haar spirit, doorzettingsvermogen en enthousiasme erg missen.”

Raams is in 2005 gestart als teamleider en psychotherapeut bij de Riagg IJsselland. Na de fusie in 2008 tot Dimence is zij na een tussenstap als circuitmanager in 2015 directeur bedrijfsvoering geworden. Zij vormt samen met Bas van Wel, directeur Zorg, de directie van Dimence.

Raams: “Graag zet ik mijn kennis en ervaring in de ggz ten volle in om de mentale gezondheid van zoveel mogelijk mensen in Zeeland (en daarbuiten) te verbeteren waar dat kan. Natuurlijk met medewerkers en partners, want goede ggz bouw je samen en is een investering in toekomstige generaties.”