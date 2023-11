Directeur zorg verlaat Menzis in maart

Agterdenbos ging in het 2021 bij Menzis aan de slag nadat de vier jaar in de raad van bestuur van Ziekenhuis Amstelland had gezeten. Eerder was zij bestuurder bij Klimmendaal en ViaReva. Daarvoor had zij verschillende functies bij Rijnstate en Agis Zorgverzekeringen.

Volgende fase

“Mijn besluit heeft te maken met persoonlijke afwegingen over hoe ik in een volgende fase van mijn loopbaan mijn capaciteiten het beste in kan zetten” , zegt Agterdenbos. “Tot 1 maart focus ik mij echter samen met mijn team volledig op o.a. de zorgcontractering en de zorgtransformatie in de regio.”