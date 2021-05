Directie vaccinatieprogramma RIVM vervangen

Van Raaij gaat al half mei bij het RIVM aan de slag en wordt op 15 juni verantwoordelijk voor een nieuwe vierhoofdige programmadirectie. Ronald Jansen wordt aangesteld als adjunct-directeur. Het RIVM maakte eerder al bekend dat Jansen de oude directie vanuit VWS kwam ondersteunen. Er was toen nog geen sprake van dat hij tot de directie zou toetreden.

Mariska van Blankers wordt adjunct-directeur voor stakeholder management. Zij is momenteel Waarnemend Centrumhoofd Gezondheid en Maatschappij. Een operationeel manager wordt nog geworven als vierde lid van de directie.

“De huidige programmadirectie was tijdelijk aangesteld om het vaccinatieprogramma op te starten”, zo verklaart het RIVM. “Nu de vaccinatiecampagne op stoom is, zetten de nieuwe programmadirecteur en -directie de aansturing voort.”

Ook de nieuwe programmadirectie wordt tijdelijk aangesteld om de fase te overbruggen totdat de covid-19 vaccinatie meer structureel in de organisatie van het RIVM kan worden opgenomen. Daarnaast is de opdracht om ingezette processen te borgen en waar nodig en mogelijk verder te verbeteren, aldus het RIVM.

Jaap van Delden haalde zich onlangs de ergernis van huisartsen op de hals met de uitspraak in het AD: “Als ik 66 zou zijn en de huisarts zou me bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag AstraZeneca, of over twee of drie weken Pfizer?”