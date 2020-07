Directielid Pro Persona stapt over naar PGGM

Interessant voor u

Nieuws

Franse Orpea Groep doet overname in Baarn

Woon- en zorgvoorziening Bloemendael in Baarn biedt in een kleinschalige exclusieve omgeving persoonlijke zorg en dienstverlening aan ouderen. Ook bestiert Bloemendael een zorghotel. Om haar bewoners in de toekomst optimale zorg te kunnen bieden, is Bloemendael per 1 juli overgenomen door Orpea Groep en September Holding, zo laten de betrokken partijen in een persbericht weten. […]