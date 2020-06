Ggz-bestuurder Exterkate stapt over naar Shell

Na ruim twaalf jaar bij ggz-aanbieder Pro Persona – waarvan acht jaar als bestuurder – vertrekt Cecile Exterkate per 1 oktober naar Shell. Zij wordt daar manager health services bij Shell Health voor delen van Europa als onderdeel van Shell Health Global

Exterkate is van huis uit klinisch psycholoog-psychotherapeut. Als vertrouwenspersoon bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) was ze ook als bestuurder nog inhoudelijk bij het vak betrokken. Naast lid van de raad van bestuur van Pro Persona is Exterkate lid van de raad van toezicht van Dichterbij en bestuurslid GGZ Nederland.

Uitdaging

Bestuursvoorzitter Patricia Esveld en de raad van toezicht roemen Exterkate’s bijdrage aan de ontwikkeling van de patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. “Onze samenwerking was kort maar effectief”, aldus Esveld, die op 1 december aantrad als bestuursvoorzitter. “Alhoewel ik graag nog wat langer met Cecile had samengewerkt, snap ik dat ze deze nieuwe uitdaging aan wilde gaan.”

Verbinding

Exterkate zegt met “dankbaarheid en voldoening” terug te kijken op haar werkzaamheden bij Pro Persona. “Het meest belangrijke voor mij zijn de verbindingen die ik heb gehad met cliënten in 12,5 jaar cliëntenzorg en met de vele collega’s met wie ik intensief heb mogen samenwerken. We hebben met elkaar gewerkt aan een gezonde organisatie waar de cliëntenzorg, de opleiding en het wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau zijn.”