Dit is de nieuwe bestuurder van het Martini Ziekenhuis

Fleurisca Korteweg (1975) is medisch specialist en sinds 2013 werkzaam als gynaecoloog in het Martini Ziekenhuis. Vanuit die positie is ze goed bekend met het functioneren van het medisch bedrijf en “kent” ze het ziekenhuis. Korteweg heeft de nodige ervaring opgedaan met de organisatie van zorg als medisch coördinator, voorzitter van het samenwerkingsverband medisch specialisten, oprichter van de Martini Geboorte groep en regionale en Santeon samenwerkingsverbanden in de geboortezorg.

Martini ziekenhuis

Jan de Jeu, voorzitter van de raad van toezicht van het Martini: “We zijn zeer verheugd over de benoeming van Fleurisca Korteweg, die als specialist vanuit ons ziekenhuis de rol van bestuurslid zal gaan vervullen. We zijn overtuigd dat Fleurisca met haar verbindende stijl, samen met bestuursvoorzitter Henk Snapper het ziekenhuis de komende jaren verder zal brengen in de uitdagingen waar we voor staan, zowel intern als in de samenwerking met partijen in de regio”.

Bestuurder Fleurisca Korteweg

Fleurisca Korteweg kijkt er naar uit om in augustus als bestuurder in het Martini Ziekenhuis aan de slag te gaan. “Ik werk al vele jaren in het Martini Ziekenhuis, ken het ziekenhuis goed en heb hart voor de zorg die hier gegeven wordt. Ik zie het als een enorme uitdaging om bij te dragen aan de ontwikkelingen die nodig zijn voor het Martini Ziekenhuis de komende jaren. Vanuit mijn ervaring als medisch specialist en als medisch manager denk ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het ondersteunen en de ontwikkeling van medewerkers, als ook aan lokale, regionale, Santeon en landelijke projecten. Ik zie daarbij uit naar de samenwerking met Henk Snapper. Ik denk dat we samen een goed team gaan vormen.”