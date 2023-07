Dit is de nieuwe bestuurder van Tergooi MC

Marijntje Wetzels is toegetreden tot de raad van bestuur (rvb) van Tergooi MC. Als tijdelijk bestuurslid volgt zij per 1 juli 2023 Janneke Brink-Daamen op.

Marijntje Wetzels is bestuurder en toezichthouder in de gezondheidszorg. Vanaf 2019 was zij lid raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis. Daarvoor werkte zij onder andere als directeur zorg en bedrijfsvoering in het Amsterdam UMC en voor verschillende organisaties in de zorg, waaronder het Diakonessenhuis Utrecht, UMC Utrecht en Nictiz (vanuit Accenture). Wetzels is daarnaast toezichthouder bij GGNet, aanbieder van specialistische ggz, en ETB Bislife, een non-profit weefselinstelling.

Bestuurswissel

Per 1 juli 2023 is Wetzels tijdelijk toegetreden tot de raad van bestuur van Tergooi MC. Zij volgt Janneke Brink-Daamen op, die per 1 juli naar accountancy- en advieskantoor Baker Tilly is overgestapt. Met de komst van Wetzels bestaat de rvb van Tergooi MC uit Wolter Odding en Marijntje Wetzels. Odding zal deze periode de rol van voorzitter raad van bestuur vervullen.