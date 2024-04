Dit is de nieuwe directeur-bestuurder van Evean

Van Guldener volgt Rein Souwerbren op, die op 1 maart de overstap heeft gemaakt naar de Leidse vvt-organisatie Topaz. Sandra Oud kijkt uit naar de samenwerking met Van Guldener: “Ik ben blij dat Marieke vanaf begin juni Evean komt versterken. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij elkaar met onze expertises kunnen aanvullen om samen intern en extern verder te werken aan onze ingezette beweging ‘Met Evean vooruit’.”

Marieke van Guldener naar Evean

Van Guldener komt over van vvt-aanbieder AxionContinu in Utrecht, waar zij directeur thuis was. Daarvoor werkte ze bij ActiVite, Kennemerhart en Woonzorgcentra Haaglanden. Over haar overstap naar Evean, dat een onderdeel vormt van het Espria-concern, zegt ze: “Ik kijk er enorm naar uit om een mooie bijdrage te mogen leveren aan de uitdagingen en ontwikkelingen van Evean nu en in de toekomst, samen met Sandra en natuurlijk iedereen binnen de organisatie.”

Espria

Ria Stegehuis, voorzitter raad van bestuur Espria: “We hebben in Marieke een jonge enthousiaste nieuwe directeur voor het Espria-concern gevonden met een uitstekende staat van dienst. We hebben er alle vertrouwen in dat Marieke een waardevolle rol kan spelen in de uitdagingen die Evean voor zich heeft en een mooie bijdrage kan leveren aan de groeiende samenwerking met de andere zorgorganisaties in het Espria-concern!”