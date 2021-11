Dit is de nieuwe voorzitter van ActiZ

Anneke Westerlaken gaat per 1 januari 2022 aan de slag als voorzitter bij ActiZ. De benoeming is woensdag goedgekeurd door Algemene Leden Vergadering. Westerlaken treedt voor een periode van vier jaar aan en volgt hiermee Henk Kamp op.

Westerlaken (1983) is tot haar aantreden onder andere voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en van CNV Internationaal. Zij is al langere tijd werkzaam in functies waarin sociaal partnerschap en maatschappelijke belangenbehartiging relevant zijn.

Vicevoorzitter van ActiZ, Ronald Schmidt is verheugd met de benoeming. “Anneke past uitstekend in het profiel van een inspirerende en verbindende voorzitter.” Westerlaken: “De zorg voor ouderen is hét maatschappelijke vraagstuk van de komende jaren en moet bovenaan de politieke agenda staan. En dat niet alleen: ook de samenleving moet hier nadrukkelijker bij betrokken worden.”