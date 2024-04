Dit is het nieuwe Federatie-bestuurslid voor opleidingen

Radioloog en opleider Winnifred van Lankeren is per 1 april benoemd tot nieuw bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) met de portefeuille Opleiding. Ze wordt daarmee de opvolger van kinderarts Hein Brackel wiens termijn afloopt. De benoeming geldt voor drie jaar.

Winnifred van Lankeren is werkzaam als thoraxradioloog en opleider in het Erasmus MC in Rotterdam. Daarnaast is Van Lankeren secretaris van de commissie onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Radiologie en zit zij in het dagelijks bestuur van de Centrale Opleidingscommissie van het Erasmus MC.

Winnifred van Lankeren bestuur Federatie

Van Lankeren zegt zelf dat opleiden haar na aan het hart ligt. “Klimaat, duurzaamheid en open kansen voor iedereen moet een plek gaan krijgen in de opleiding en zullen daarbinnen bewaakt moeten gaan worden. Daar wil ik mij in de komende jaren graag hard voor maken. Naast het maken van slimme plannen en dappere beslissingen over hoe onder andere om te gaan met een terugloop aan aios en de druk die zij kunnen ervaren tijdens hun opleiding.”