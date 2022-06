Dit jaar al veel minder baby’s geboren

De eerste vier maanden van dit jaar zijn er vele duizenden baby’s minder geboren dan in voorgaande jaren. Het verschil met de geboortegolf van 2021 is zelfs opvallend groot, maar ook vergeleken met 2020 en 2019 worden minder kinderen geboren in Nederland. Dat meldt De Gelderlander.

Kwamen er in 2021 in de eerste vier maanden van het jaar nog bijna 57.000 kinderen ter wereld, nu staat de teller nog maar op ruim 53.000. “Het is aanzienlijk lager dan je zou verwachten op basis van de periode 2015-2019”, stelt socioloog Tanja Traag van het CBS tegenover de krant.

Geboortegolf

Vorig jaar geldt als een jaar waarin juist opvallend veel geboorten waren: in tien jaar tijd was het geboortecijfer niet zó hoog. Maar de eerste vier maanden van dit jaar laten zien dat dit jaar voorlopig lijkt af te stevenen op een laagterecord. Zelfs in 2018, toen het laagste aantal kinderen in tientallen jaren werd geboren, waren er nog meer geboorten.