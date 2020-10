Dit weekend veertig doden door corona

Dit weekend zijn 41 meldingen gedaan over patiënten die zijn overleden door het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen daalde zondag een fractie ten opzichte van zaterdag: 6378 tegen 6500.

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn niet meer de regio’s met de meeste nieuwe besmettingen, aldus het RIVM. Gisteren werden de meeste nieuwe gevallen gemeld in Midden- en West Brabant (476) en Hollands Midden (de regio rond Leiden) met 455. Daarop volgt Amsterdam en daarna Brabant Zuidoost.

Stijging ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is zondag toegenomen met 43 tot 1233, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares liggen nu 247 coronapatiënten, twaalf meer dan zaterdag.

Hogere risiconiveaus

In veel regio’s zijn dit weekend de risiconiveaus verhoogd. In Utrecht, Hollands Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Holland Zuid is de situatie niet langer ‘zorgelijk’, maar ‘ernstig’ – het hoogste risiconiveau. Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden zaten al op dat niveau.

Voor de meeste veiligheidsregio’s gold al het risiconiveau ‘zorgelijk’, maar dat werd zaterdag verhoogd voor IJsselland, Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Zeeland. (ANP)