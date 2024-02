Dit wordt de nieuwe bestuurder van het Groene Hart Ziekenhuis

Oosting begon zijn loopbaan als juridisch adviseur bij een Haags adviesbureau. Daarna maakte hij de overstap naar de zorgsector als adviseur van de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. In het Erasmus MC werkte hij als hoofd juridische zaken. Sinds 2017 is hij daar directeur van het thoraxcentrum. Daarnaast bekleedt Oosting een aantal bestuurs- en toezichthoudende functies in de zorg.

Raad van bestuur

Op 13 mei start Oosting als bestuurder van het Groene Hart Ziekenhuis. “Met zijn brede ervaring in de zorgsector vormt hij straks samen met Lodewijk de Beukelaar en het co-bestuur een krachtig team”, aldus Henk Hagoort, voorzitter van de raad van toezicht. Tot het aantreden van Oosting blijft Maikel van Oosterhout aan als ad interim bestuurslid raad van het Groene Hart Ziekenhuis.