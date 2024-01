Dit zijn de elf nieuwe leden van de Gezondheidsraad

De samenstelling van de Gezondheidsraad bestaat uit elf nieuwe gezichten. De benoemde leden willen via advisering aan de regering de kwaliteit van zorg versterken en nieuwe gezondheids- en milieuontwikkelingen wetenschappelijk duiden.

Jaarlijks wisselt de samenstelling van de Gezondheidsraad. Op 1 januari werden er 11 nieuwe leden toegevoegd aan de raad. De Gezondheidsraad verwelkomt hoogleraren Ingeborg Brouwer, Eline Bunnik, Rik Crutzen, Majorie van Duursen, Ineke Gubbels, Lidewij Henneman, Mark Huijbregts, Roger Godschalk, Liesbeth van de Grift, Maarten Schim van der Loeff en Mirjam Sombroek.

Commissies

20 leden werden herbenoemd en 19 zijn er vertrokken vanwege het verstrijken van hun vierjarige termijn. In totaal telt de Gezondheidsraad momenteel 109 leden. De Gezondheidsraad komt nooit in zijn geheel bijeen, maar werkt in commissies.