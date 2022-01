Dit zijn de taken van Kuipers, Helder en Van Ooijen in Rutte-IV

Oud-bestuursvoorzitter van Erasmus MC en het LCPS Ernst Kuipers (D66) wordt de coronaminister. Daarnaast heeft hij de volgende dossiers in zijn portefeuille: curatieve zorg, zorgverzekeringswet, bevolkingsonderzoeken, geneesmiddelen, IGJ, zorgtoeslag en pakketbeheer, drugs en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, productveiligheid).

Verder heeft Kuipers onder zijn beheer: infectieziektebestrijding, medische technologie en innovatie. En bovendien: kennis- en informatie-infrastructuur, medisch-ethische vraagstukken, pandemische paraatheid, betaalbaarheid en duurzaamheid in de zorg en medisch-specialistische vervolgopleidingen.

Conny Helder

Oud-bestuursvoorzitter Conny Helder van TanteLouise (VVD) heeft de portefeuille Langdurige Zorg. Daarin zit de ouderen- en gehandicaptenzorg, maar ook onderwerpen als de ggz, wijkverpleegkundige zorg, pgb, arbeidsmarkt en sport.

Helder gaat ook taken doen als: ‘proces coördinatie verantwoording covid-19’, ‘rechtmatige zorg en goed bestuur’, ‘ontregelde zorg’ en ‘organiseerbaarheid/regionalisering’.

Maarten van Ooijen

De 31-jarige ex-wethouder Maarten van Ooijen (ChristenUnie) krijgt in het kabinet de portefeuille Jeugd en Preventie. Dat houdt in: al het jeugdbeleid, de jeugdwet en de jeugdgezondheidzorg. Verder behoren tot zijn taken: wmo, mantelzorg, GGD, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, preventie en gezondheidsbevordering (leefstijl).