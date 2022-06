Dit zijn de winnaars van de Samen Voorop Awards

Het Nederlandse publiek stemde dit voorjaar op hun favorieten uit vijftien zorgvernieuwingen in drie categorieën. Bij ‘duurzaamheid’ en ‘gezondheid’ bepaalden deze publieksstemmen de winnaar. In de categorie ‘zinnige zorg’ koos een jury uit de top 5 van de publieksstemmen de winnaars van de bronzen, zilveren en gouden Samen Voorop Award.

Slimme oplossingen

“Deze slimme oplossingen dragen eraan bij om de zorg toegankelijk te houden. Schaalbaarheid is daarbij essentieel”, vertelt Cas Ceulen, juryvoorzitter en chief health officer van Coöperatie VGZ, over de ingezonden zorgvernieuwingen. In de categorie ‘zinnige zorg’ won Yulius de gouden award met de ‘Versnelde behandellijn ggz’. Radboudumc won de zilveren award van 5.000 euro voor de ontwikkeling van een urinetest bij blaaskanker. GGz Centraal ontving bronzen award van 2.500 euro voor de SAM app, een digitaal maatje bij autisme.



In de categorie gezondheid won GGz Centraal met het programma ‘Gezonde leefstijl in de klinische GGZ’. PharmaSwap, een marktplaats voor medicijnen om verspilling te beperken, sleepte in de categorie duurzaamheid een prijs in de wacht.

Opvolger van de Zinnige Zorg Award

De Samen Voorop Award is de opvolger van de Zinnige Zorg Award. Coöperatie VGZ vraagt met deze prijs meer aandacht voor dergelijke initiatieven en zet daarmee zorgaanbieders en hun slimme innovaties in het zonnetje. Samen met haar partners, zoals zorgverleners, gemeenten en leden, brengt VGZ toekomstbestendige zorg en gezonder leven zo een stapje dichterbij.