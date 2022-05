Dit zijn de winnaars van de World JAIN Challenge

De winnaars van de World JAIN Challenge 2022 zijn bekend . De JAIN Challenge is een tweejaarlijkse wedstrijd voor ontwikkelde technische producten en diensten gebaseerd op kunstmatige intelligentie, die de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van mensen met dementie en hun verzorgers ondersteunen en de werkdruk voor professionals, naasten en mantelzorgers verlagen. “Alle productontwikkelaars die hebben meegedaan, zitten in de eredivisie met betrekking tot het produceren van producten voor mensen met dementie”, aldus minister Conny Helder.

In de categorie ‘Prototype’ heeft DeepVibes gewonnen. Het bedrijf heeft als doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren door een toepassing te ontwikkelen op basis van evidence-based reminiscentietherapie. De app stimuleert gesprekken, legt ze vast in de app en houdt zo deze herinneringen digitaal en beschikbaar. De opnames worden geanalyseerd met kunstmatige intelligentie-technologie en informeren over de cognitieve en taalkundige vaardigheden.

Monitoring

Genus Care komt in de categorie ‘Product’ als winnaar uit de bus. Genus Home Care helpt mensen met dementie om verbonden te blijven, houdt hun dagelijkse patronen en veranderingen in de omgeving in de gaten en waarschuwt bij een zorgwekkende gebeurtenis. Het toestel is een slimme fotolijst met sensoren en een bijbehorende app. De beoordelingscommissie vond het een innovatief apparaat en hechtte vooral veel waarde aan de combinatie van sociale verbinding en sensoring op afstand in een gebruiksvriendelijk en mooi uitziend apparaat.

De prijs kan helpen om meer mensen over de hele wereld te bereiken en een goed leven met dementie in de gemeenschap te bevorderen.