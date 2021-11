Dit zijn naar verluidt de nieuwe coronamaatregelen

Bronnen bevestigen dat hierover vrijdag de officiële besluiten vallen. Zaterdag om 19.00 uur gaan de maatregelen in. Het kabinet is tot deze coronaregels gekomen na urenlang overleg op het Catshuis. Het hoge aantal positieve tests is een grote bron van zorg, maar het kabinet is wel zeer verdeeld over de manier waarop het aantal besmettingen omlaag moet worden gebracht.

QR-code

Officieel zijn de besluiten dan ook nog niet genomen. De details worden tijdens ministersoverleggen op vrijdag nog vastgelegd, maar over de grote lijnen kwam het kabinet donderdagavond laat toch tot overeenstemming. Eerder werd al bekend dat het kabinet overweegt de QR-code ook te laten gelden voor toegang tot pretparken en dierentuinen.

Strenger toegangssysteem

Na de drie weken hoopt het kabinet de maatregelen te kunnen inruilen voor een strenger toegangssysteem, melden betrokkenen. Nagedacht wordt over een 2G-systeem, waarbij alleen maar mensen worden toegelaten die een coronabesmetting hebben doorgemaakt of een vaccin hebben gehad. Zo’n systeem stuit bij sommige partijen op veel weerstand, omdat veel ongevaccineerden zo niet meer de kans krijgen met een negatieve test alsnog binnen te komen.

Het 2G-systeem wordt eerst wettelijk voorbereid. Het kabinet wil er ook voor zorgen dat werknemers eventueel een coronapas kunnen vragen aan werknemers. (ANP)