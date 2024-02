Diverse virussen en bacteriën achter hoog aantal longontstekingen

Tussen oktober vorig jaar en januari van dit jaar onderzocht het instituut in totaal 132 monsters die afgenomen zijn uit de neus en keel van patiënten. Onder hen waren vooral veel meer kinderen en jongeren dan in voorgaande jaren. In de monsters vonden de onderzoekers bij de jongste kinderen veel RS-virus. Dat is een bekende boosdoener die longontstekingen kan veroorzaken. Ook de bacterie Haemophilus influenza werd veel aangetoond, zowel bij jonge kinderen als bij ouderen.

Over de piek

Iets oudere kinderen en jongvolwassenen droegen dan weer relatief vaak de bacterie Mycoplasma pneumoniae bij zich. Die heeft ook in andere Europese landen en in China een toename van het aantal longontstekingen veroorzaakt.

De stijging lijkt overigens al even over zijn piek heen te zijn. Hoewel het aantal infecties relatief hoog was, heeft het niet voor een grote toename van ziekenhuisopnames gezorgd. De meeste patiënten konden gewoon thuis uitzieken, al dan niet met behulp van antibiotica. (ANP)