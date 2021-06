Diverse ziekenhuizen zetten geen stempel in geel vaccinatieboekje

Duizenden patiënten uit kwetsbare groepen die in ziekenhuizen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, kunnen geen stempel in hun gele vaccinatieboekje krijgen. Onder meer het Erasmus MC en het UMC Utrecht zien het niet zitten om deze patiënten in de komende weken nogmaals te ontvangen. “Het gaat bij ons om tegen de tienduizend mensen”, legt een woordvoerster van het Erasmus MC uit. “Je moet er niet aan denken dat zo’n grote groep ineens over de vloer komt.” Het ziekenhuis geeft eigen medewerkers die er zijn gevaccineerd wel een stempel als ze daar om vragen.

Er zijn ook ziekenhuizen die wel ruimte maken om patiënten uit de groep met een hoog risico die ze geprikt hebben van een stempel te voorzien. Het Radboudumc in Nijmegen bijvoorbeeld. Daar kunnen patiënten van komende maandag tot en met 4 juli terecht met hun gele boekje. Ze moeten dan wel de registratiekaart laten zien die ze bij de vaccinatie kregen.

Als het om coronavaccinatie gaat heeft het gele boekje geen officiële status, maar diverse landen accepteren het wel als bewijs. Duitsland en Spanje bijvoorbeeld. Daarom is er veel vraag naar. Ook mensen die zich bij de GGD’en hebben laten inenten, kunnen daar een stempel of aantekening krijgen. Iedere GGD heeft daar zijn eigen beleid voor. Vaak zijn er specifieke locaties voor aangewezen.

Mensen die in het ziekenhuis zijn gevaccineerd kunnen echter niet bij de GGD terecht, want die kan hun gegevens niet controleren, zegt een woordvoerster van GGD GHOR Nederland. “Wij zetten alleen stempels bij mensen die door de GGD zelf zijn gevaccineerd.”

Ongelijke behandeling

In Utrecht leidt de stempelkwestie tot beroering in de gemeenteraad. Diverse partijen vinden dat sprake is van ongelijke behandeling. Een woordvoerder van het UMC Utrecht legt uit dat het wat het ziekenhuis betreft een te grote operatie zou zijn om op korte termijn tot zo’n 4000 kwetsbare mensen te ontvangen voor een stempel. “Wij willen ook heel graag dat het wordt opgelost voor die patiënten, maar dat ligt niet bij ons”, zegt hij. De patiënten om wie het gaat hebben wel registratiekaartjes gekregen, plus een sticker waar onder meer het batchnummer van hun vaccin op staat.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat mensen vanaf 1 juli het Digitaal Corona Certificaat (DCC) kunnen gebruiken om in andere EU-landen aan te tonen dat ze zijn beschermd tegen het virus. “Daar zetten we nu vol op in”, aldus een woordvoerster. Voor ziekenhuizen komt er geen verplichting om het gele boekje te stempelen, voegt ze eraan toe.

Op het digitale bewijs is overigens ook kritiek, onder meer van ouderenbond ANBO. Die zou liever zien dat het papieren boekje dezelfde status krijgt. De Europese Commissie is daar wel mee bezig, maar er is nog geen duidelijkheid over.

Veel landen eisen een recente negatieve coronatest van buitenlandse bezoekers die niet met een geldig bewijsmiddel kunnen aantonen dat ze volledig zijn gevaccineerd. Dat kost geld, want daarvoor zijn reizigers aangewezen op commerciële aanbieders. (ANP)