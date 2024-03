Dochters van 80-plussers zwaar belast door mantelzorg

37 procent van de kinderen van 80-plussers gaf mantelzorg in 2022. Tien jaar eerder was dat nog 32 procent. Dochters met ouders van 80 jaar of ouder gaven vaker mantelzorg dan zonen. Ook waren ze vaker zwaar belast. In 2022 was 9 procent van de dochters zwaar belast door mantelzorg.

Aantal 80-plussers

In de afgelopen tien jaar nam het aantal 80-plussers met bijna een kwart toe, terwijl het aantal kinderen van 80-plussers iets daalde. In 2022 hadden 1,65 miljoen mensen een of twee ouders van 80 jaar of ouder. In 2012 waren dat er nog 1,67 miljoen. 55- tot 60-jarigen hebben het vaakst ouders van 80-plus: 10 procent heeft er twee, 33 procent heeft er één.

Zwaar belast

Dat dochters zich vaker zwaar belast voelen door deze zorg komt niet alleen doordat ze meer tijd besteden aan mantelzorg. Zo voelt 34 procent van de dochters die 8 tot 12 uur mantelzorgen zich zwaar belast tegen 24 procent van de zonen die evenveel uren zorgen.