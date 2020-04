Dodental door coronavirus stijgt met 164 naar 1651

Het dodental door het coronavirus is zaterdag met 164 gestegen naar 1651. Het aantal nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen is volgens het RIVM 336 lager dan vrijdag, toen hierover 502 meldingen binnenkwamen.

Statistieken

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Duitsland

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft aan dat er vrijdag 1324 patiënten op de ic’s lagen: 51 meer dan donderdag. Veertien daarvan liggen in Duitsland. Zondag of maandag zouden er 2400 bedden beschikbaar moeten zijn. Die uitbreiding ligt volgens het LCPS “goed op schema”.

Van de huidige 2100 ic-bedden zijn er 520 gereserveerd voor andere aandoeningen dan besmettingen met het nieuwe coronavirus. Daarvan zijn 340 bedden bezet, wat betekent dat er nog 180 bedden over zijn. “Dat is ruim voldoende voor andere acute noodzakelijke zorg”, benadrukte het coördinatiecentrum vrijdag. (ANP)