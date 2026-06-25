Ondanks belofte minister Sterk gaan twee zorgvilla’s toch dicht

De zorgvilla’s van aanbieder ExpertCare in Vleuten (Utrecht) en Waalre (Noord-Brabant) moeten uiterlijk 1 juli, volgende week woensdag, sluiten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft dat opgelegd.

De inspectie vindt dat er sprake is van “een gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg” bij de instelling. “Als de zorg onder de maat ligt, kunnen we zo’n aanwijzing opleggen”, zegt een woordvoerder van de inspectie na berichtgeving RTV Utrecht.

Andere plek

De IGJ meldt niet wat er precies mis is bij ExpertCare. Zorgkantoren en verzekeraars moeten in de komende dagen een andere plek regelen voor de gehandicapte kinderen die zorg krijgen bij ExpertCare.

ExpertCare zelf wilde de beide locaties ook per 1 juli sluiten. De cliëntenraad stapte naar de rechter om dit te voorkomen. Minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) meldde enkele weken geleden dat ExpertCare de villa’s voorlopig nog niet zou sluiten, tenzij tijdig een andere plek kon worden gevonden voor 35 overgebleven bewoners.

Minister Sterk: Ik moest even tot 10 tellen

“Ik moest echt even tot 10 tellen om mijn boosheid in bedwang te houden, toen ik het bericht kreeg hoe zorgelijk de situatie voor de kinderen op 2 locaties was geworden”, zegt de minister nu in een bericht aan Skipr. “De inspectie volgt de situatie bij ExpertCare al een tijd heel scherp. En houdt daarover een kort lijntje met mij.”

“Ik baal hier enorm van en vind het echt verschrikkelijk voor de ouders en kinderen. Samen met de inspectie, zorgverzekeraars, zorgkantoren en de NZA hebben we alles uit de kast gehaald om ExpertCare aan hun toezeggingen te houden. Om voor elk kind op tijd een passende oplossing te vinden.”

“Maar als de IGJ concludeert dat de patiëntveiligheid niet meer kan worden gegarandeerd, kunnen we niets anders dan de inspectie haar werk te laten doen. Het is ontzettend teleurstellend voor kinderen en ouders dat ExpertCare zijn toezeggingen niet waarmaakt en dat zo’n ingreep door de inspectie nu nodig is. De kinderen op de locaties Waalre en Vleuten waarvoor onmiddellijke actie nodig is, worden met prioriteit behandeld in Project Herberg en er liggen noodscenario’s voor hen klaar.” (Skipr/ANP)