Domus Magnus benoemt nieuwe financieel directeur

Maarten Sielcken is per 1 februari 2020 benoemd tot chief financial officer (CFO) van Domus Magnus. Met Sielckens benoeming kiest Domus Magnus voor een tweehoofdige directie. Hij zal samen met CEO Mariska Tichem de directie vormen van de woonzorgaanbieder.

Sielcken was de afgelopen tien jaar financieel directeur bij verschillende zorginstellingen, waaronder Tergooiziekenhuizen en de Rivas Zorggroep. Eerder werkte Sielcken bij PCM Uitgevers en is hij negen jaar lang financieel directeur van HTM Personenvervoer geweest. Naast zijn financiële expertise brengt hij ook kennis en ervaring op het gebied van ICT, zorgcontractering en facilitair management mee.

Domus Magnus is een landelijke woonzorgorganisatie met zestien kleinschalige locaties in Nederland en een nieuwe locatie in Utrecht in ontwikkeling. Sielcken hoopt met name een bijdrage te kunnen leveren aan de doorontwikkeling. “Domus Magnus is een prachtige kleinschalige zorgorganisatie met een bijzondere doelgroep”, aldus Sielcken. “Met mijn ervaring in het bedrijfsleven en in de zorg hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de doorontwikkeling en groei van Domus Magnus.”